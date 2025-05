Mestre, l'uomo accusato di aver violentato una 11enne "vuole chiedere perdono ai genitori della bimba"

Il 45enne sardo arrestato con l'accusa di aver violentato una 11enne a Mestre, Massimiliano Mulas, "vuole chiedere perdono ai genitori della ragazzina". Lo ha detto il suo avvocato, Ignazio Ballai, dopo aver incontrato il suo assistito in carcere a Gorizia. "Farà dichiarazioni spontanee davanti al giudice per spiegare cosa è successo nella sua testa, assumendosi comunque tutta responsabilità", ha dichiarato il legale. "Non dorme, non riesce a capacitarsi di quello che ha fatto", ha aggiunto Ballai. Lo riporta Il Gazzettino.