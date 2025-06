Mestre, fratellini investiti alla fermata del tram: gravi in ospedale

Sono molto gravi le condizioni di due fratelli di origine cinese, di 7 e 8 anni, investiti lunedì a Mestre da un furgone, poco dopo essere scesi dalla fermata del tram. I bambini viaggiavano da soli sul mezzo pubblico, ed erano scesi alla fermata per raggiungere la mamma, che lavora in un bar lì vicino. Pare che i due fratelli stessero per attraversare sulle strisce pedonali, con il tram ancora fermo, quando un furgone proveniente da dietro ha superato il lungo mezzo in sosta, prendendo in pieno i due piccoli.