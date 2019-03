Mestre, anestesista a 84 anni per passione

Anestesista in pensione. Gianfranco Giron, 84 anni compiuti a dicembre, di appendere il camice verde al chiodo non vuol proprio sentir parlare. E, nonostante l'età, continua a entrare in sala operatoria a Mestre. "Pochi colleghi, tappo i buchi", racconta il medico. "Mi aggiorno continuamente, sono curioso e sicuro di me".