Cartone e scotch per bloccare una caviglia fratturata in mancanza di gesso e stecche. Il caso, allora, era il 28 luglio 2024, fece molto scalpore e provvedimenti furono presi nei confronti della responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Patti (Messina). La dottoressa subì una procedura disciplinare da parte dell'Asp di Messina, che la sanzionò con una multa da 200 euro. Due anni dopo, per un vizio di forma, il giudice del lavoro ha dato ragione al medico, annullando la sanzione. A riferire l'aggiornamento della vicenda è La Sicilia.