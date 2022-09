Messina, medici e malati attraversano insieme a nuoto lo Stretto contro il Parkinson

Una squadra di 30 persone, composta da malati di Parkinson, familiari e neurologi, ha affrontato le acque dello Stretto di Messina per la terza edizione di "Swim for Parkinson", la manifestazione organizzata da Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus, con il Patrocinio della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.