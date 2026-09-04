Messina, svolta nel caso di una 40enne trovata morta ad agosto: è stata uccisa

Svolta nelle indagini sulla morte di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata, particolare rimasto nascosto per l'avanzato stato decomposizione del corpo. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad avere avuto contatti con la donna: un 44enne tunisino, che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi, e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.