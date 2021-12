Messaggio Urbi et Orbi del Papa, in piazza San Pietro 20mila fedeli

Afp

In piazza San Pietro a Roma in occasione del messaggio natalizio e della benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco c'erano circa 20mila fedeli. Lo ha riferito la sala stampa vaticana. Il pontefice dalla Loggia centrale della Basilica, ha invitato a ricorrere al "dialogo" per "superare i conflitti" e ha invocato una "ricompensa" per "tutti coloro che mostrano attenzione e dedizione nel prendersi cura dei familiari, degli ammalati e dei più deboli".