Crolla una tettoia in un cantiere: muore il padre nel tentativo di salvare il figlio

Mortale incidente sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare: rimasto sotto le macerie, è morto sul colpo. Il giovane è rimasto ferito dalla caduta della tettoia: è stato trasportato in codice rosso da un'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. Sul posto polizia locale, polizia di Stato, vigili del fuoco e personale dello Spesal. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.