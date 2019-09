Mega incendio a Sarno, identificati gli autori: hanno appiccato il fuoco per una bravata

Per molte ore il fronte di fuoco sul monte Saretto ha tenuto col fiato sospeso la popolazione di Sarno, nel Salernitano. E una volta che la paura è passata, gli investigatori hanno identificato gli autori: a provocare l'incendio sono stati sei ragazzi, cinque dei quali minorenni. Tutto sarebbe partito da una "bravata", trasformatasi presto in un disastro. Ora la loro posizione è al vaglio della Procura.

Circa 200 gli sfollati che poi sono rientrati nelle proprie case, mentre lunedì riprenderanno regolarmente le attività scolastiche in tutti i plessi di ordine e grado. Il sindaco ha chiesto l'intervento dell'Esercito per pattugliare le zone pedemontane in questo periodo e presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere lo stato di calamità naturale in quanto il 90% della pineta è andata distrutta.