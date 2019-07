Mediterranea, l'armatore a Tgcom24:provocazione? Falsità da Viminale

"Non è vero, nessuna provocazione, ma se non si sblocca la situazione dovremo portare le persone nel porto più vicino", ovvero Lampedusa. Così Alessandro Metz, armatore della nave Alex, della Ong Mediterranea, a Tgcom24, commentando le parole del Viminale che aveva bollato come "provocazione" e un tentativo di "sottrarsi a qualsiasi controllo" il no dell'organizzazione ad attraccare a Malta.