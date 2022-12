Medici di base "acchiappa pazienti": falsi ricongiungimenti famigliari per ampliare la platea di assistiti

Sempre più medici di base utilizzano degli escamotage per allargare la platea dei propri assistiti. Lo ha raccontato l'inviato di "Striscia la notizia" Luca Abete: molti medici, infatti, sfruttano dei trucchetti per superare la soglia dei 1500 pazienti che è imposta loro per aumentare i propri incassi.

Nel servizio andato in onda nella puntata di mercoledì 28 dicembre, "Striscia" ha incontrato con una telecamera nascosta alcuni dottori del sud Italia, i quali hanno confessato di ricorrere alla pratica del falso ricongiungimento famigliare: in sostanza, i medici consigliano ai propri pazienti di formulare una falsa dichiarazione in cui si afferma di voler effettuare il trasferimento a un nuovo medico di base che avrebbe in cura dei parenti stretti. In questo modo la platea di pazienti si allarga in maniera lecita, andando a superare il numero dei 1500 pazienti. Tuttavia, una volta raggiunti da Abete i medici "pizzicati" hanno smentito categoricamente quello che avevano detto poche ore prima pensando di non essere ripresi, minacciando l'inviato.