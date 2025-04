Mazara del Vallo (Trapani), ragazzini cadono da tetto casolare: muore 14enne, gravissimo un 13enne

Secondo le prime ricostruzioni, i due adolescenti si erano avventurati all'interno del casolare abbandonato, una struttura fatiscente già segnalata in passato come pericolosa. Mentre si trovavano sul tetto, la copertura avrebbe ceduto improvvisamente sotto il loro peso, causando la tragica caduta. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, la polizia e i carabinieri. Per il 14enne non c'è stato nulla da fare, mentre il 13enne è stato stabilizzato e trasportato in ospedale dove lotta tra la vita e la morte.