Maxi rogo di sterpaglie a Roma, chiusa una pista a Fiumicino

Un maxi rogo di sterpaglie è divampato nella periferia di Roma nei pressi di via di Monte Carnevale, in zona Pantano di Grano. Il vento ha fatto arrivare la cenere fino alle vie del centro storico della Capitale, mentre sono al lavoro per spegnere le fiamme alcune squadre dei vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale del gruppo Monteverde. Le operazioni di decollo e atterraggio su una delle tre piste dell'aeroporto di Fiumicino, sono momentaneamente sospese per consentire l'intervento dei mezzi aerei dei vigili del fuoco.