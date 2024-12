Max Rendina assolto dall’accusa di usura: dieci anni di battaglia giudiziaria conclusi con successo

Max Rendina, ideatore e organizzatore del Rally Roma Capitale, oltre che campione del mondo di rally, esprime profonda soddisfazione per l’assoluzione dall’accusa di usura. La sentenza, pronunciata oggi dalla Decima Sezione Penale del Tribunale di Roma, pone fine a un’odissea giudiziaria durata dieci anni. Il risultato è stato possibile grazie al lavoro dei legali Ippolita Naso e Valerio Spigarelli, che hanno lavorato con dedizione per dimostrare l’estraneità di Rendina ai fatti contestati. "Questa decisione ristabilisce finalmente la verità e mi permette di guardare al futuro con serenità. Desidero ringraziare di cuore i miei difensori e tutte le persone che mi sono state vicine in questo lungo percorso", ha dichiarato Rendina.