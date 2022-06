Maturità, durante l'orale si potrà togliere la mascherina

Gli studenti che affrontano l'esame di maturità dovranno portare la mascherina come previsto dalle norme, ma al momento del colloquio verrà fatta loro togliere.

La conferma arriva da Cristina Costarelli, presidente dei presidi del Lazio, che spiega come "per gli scritti indossare una mascherina è una questione di rispetto anche verso chi ha fagilità; per gli orali invece è un falso problema: il cadidato sarà a due metri di distanza dalla commissione". E poiché "non abbiamo un nuovo protocollo anti-Covid sugli esami", i maturandi sono "autorizzati mentre parlano a non indossare la mascherina. Ma attendiamo indicazioni scritte".