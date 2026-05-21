Messina Denaro, perquisizioni a casa e nello studio della sua ex avvocata

Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La Procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto. I pm hanno proposto appello al tribunale del riesame.