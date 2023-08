Matteo Messina Denaro, migliorano le condizioni di salute del boss

Le condizioni di Matteo Messina Denaro migliorano: il boss, operato martedì nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila per una occlusione intestinale, sta meglio.

Il capomafia 61enne, che sta lottando contro un tumore al colon in uno stadio avanzato, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma la degenza è a scopo precauzionale. Messina Denaro rimarrà per qualche giorno ancora in terapia intensiva, poi proseguirà la convalescenza in un altro spazio dell'ospedale.