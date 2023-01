Matteo Messina Denaro, diffusa la foto dell'arresto

La cattura

Cappellino, cappotto di montone e occhiali da vista non scuri. Così si presentava il boss al momento dell'arresto. L'uomo, visibilmente ingrassato rispetto alle ultime foto conosciute su di lui, che risalgono a diversi anni fa, tenuto sotto braccio dai carabinieri, ha attraversato a piedi in manette per alcune centinaia di metri il viale della clinica dopo l'operazione dei militari, arrivando in strada, prima di essere portato via su un mezzo dei carabinieri del Ros.