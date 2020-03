Mattarella, Presidente dal volto umano anche per un fuorionda e... un barbiere chiuso

Un presidente dal volto umano. E’ l'impressione che rimane dopo aver visto in diretta il messaggio di Sergio Mattarella diffuso nel pomeriggio di venerdì 27 marzo per i telegiornali della sera. Il Presidente della Repubblica parla agli italiani in uno dei momenti più neri e drammatici della storia del Paese, inchiodato da giorni in casa per la pandemia da coronavirus. Lo fa per bacchettare un’Europa a volte distratta ma tra un passaggio e l’altro del discorso emerge l’uomo più che il Presidente.

Per errore il Quirinale ha diffuso e caricato su Youtube un filmato "grezzo" nel quale il Capo dello Stato si interrompe due volte e poi riprende il filo del discorso. Nella concitazione della registrazione è infatti sfuggito ai tecnici prima un passaggio in cui Sergio Mattarella si interrompe per un colpo di tosse e deve ricominciare la registrazione. E poi un secondo fuori programma quando un suo consigliere gli fa notare come sia leggermente spettinato. "Giovanni, non vado dal barbiere neanche io..." replica il Capo dello Stato con fare pacato. Le regole valgono anche per il Quirinale. Niente barbiere per gli italiani, niente barbiere per il Presidente.



Dal Quirinale sono poi arrivate le scuse per l’errore. Su Youtube il video col fuorionda è stato sostituito con quello “pulito”.