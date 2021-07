Mattarella: memoria di via D'Amelio rinnovi impegno contro la mafia

Ansa

La memoria della strage di via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono uccisi Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, "suscita tuttora una immutata commozione". a dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo il quale il ricordo "rinnova la consapevolezza della necessità dell'impegno comune per sradicare le mafie, per contrastare l'illegalità, per spezzare connivenze e complicità che favoriscono la presenza criminale".