Mattarella: "Non arrendersi a incidenti e decessi sul lavoro"

"La seconda edizione degli Stati Generali sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro rappresenta l'occasione per riaffermare, con rinnovata determinazione, l'impegno a non arrendersi di fronte a incidenti e decessi sul lavoro. È una sequela quotidiana che ci richiama, drammaticamente, ogni giorno, a quanto sia urgente intervenire". È quanto afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.