Mattarella: "Non arrendersi a incidenti e decessi sul lavoro"

21 Ott 2025 - 11:30
© Ansa

© Ansa

"La seconda edizione degli Stati Generali sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro rappresenta l'occasione per riaffermare, con rinnovata determinazione, l'impegno a non arrendersi di fronte a incidenti e decessi sul lavoro. È una sequela quotidiana che ci richiama, drammaticamente, ogni giorno, a quanto sia urgente intervenire". È quanto afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

incidenti sul lavoro
morti sul lavoro
sergio mattarella