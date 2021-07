Mattarella a Papa Francesco: "Un affettuoso pensiero da tutti gli italiani" 

ansa

Sergio Mattarella ha mandato un messaggio a Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma per un'operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. "L'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione", ha scritto il presidente della Repubblica.