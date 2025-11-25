Vaticano: "Il matrimonio è un'unione esclusiva tra un uomo e una donna | Il sesso unisce gli sposi, non solo procreazione"

Il matrimonio è un legame unico ed esclusivo tra un uomo e una donna, in sintonia con il riferimento biblico secondo cui marito e moglie diventano "una sola carne" e la dimensione sessuale della vita coniugale è un elemento che rafforza l'unione, oltrepassando la funzione procreativa. Sono due dei punti cardine della nuova Nota dedicata alla monogamia del dicastero della Dottrina della Fede, approvata da Papa Leone, che ridefinisce il significato dell'unione matrimoniale secondo la dottrina della Chiesa cattolica.