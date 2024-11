Ex assessore uccise immigrato in piazza a Voghera, giudice: non fu legittima difesa

Il tribunale di Pavia ha chiesto alla Procura di riformulare il capo di imputazione da eccesso colposo di legittima difesa a omicidio volontario per Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza che una sera di luglio del 2021 uccise in piazza a Voghera il 39enne di origini marocchine Younes El Boussettaoui. Secondo il giudice Valentina Nevoso, infatti, non può esserci stata legittima difesa: anche in qualità di ex poliziotto, ha sostenuto il magistrato, avrebbe potuto valutare meglio la situazione e sparare altrove, per esempio alle gambe.