Un 29enne, Lorenzo Molitierno, è morto in un incidente stradale a Massa, nella frazione di Romagnano. La vittima stava viaggiando sulla sua moto, quando si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva dalla direzione opposta. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il centauro lascia un figlio di quattro anni.