Cronaca
IN OSPEDALE

Massa Carrara, paziente ruba l'arma a un vigilante: panico in Pronto soccorso

25 Ago 2025 - 16:42
© carabinieri

Un paziente psichiatrico di 34 anni ha sottratto la pistola a una guardia giurata al Pronto soccorso dell'ospedale Apuane di Massa (Massa Carrara) ma è stato bloccato prima che potesse sparare, mentre nella struttura c'erano almeno venti persone. Il 34enne doveva sottoporsi a una visita e, quando ha rubato l'arma al vigilante, sono riusciti a intervenire medici e infermieri che hanno messo in salvo i pazienti e chiamato la polizia. La guardia giurata, aiutata da un collega, ha invece bloccato il 34enne e ripreso l'arma. 

