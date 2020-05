Mascherine a 50 centesimi? Impossibile trovarle da Nord a Sud

Dopo la promessa del Commissario Straordinario Domenico Arcuri di stabilire il prezzo calmierato per le mascherine chirurgiche a 50 centesimi e l'annuncio della distribuzione di oltre 50 milioni di dispositivi di protezione individuale in 50 mila punti vendita a partire da questa settimana.

L'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Stafelli, con l'aiuto dei colleghi Stefania Petyx e Luca Abete, ha fatto un giro tra farmacie, tabaccai e supermercati italiani per vedere se la situazione è stata risolta. In ogni punto vendita dalla Lombardia alla Sicilia, passando per la Campania e la Sardegna, però, la risposta è sempre la stessa: "Qui non ci sono, non sono mai arrivate".