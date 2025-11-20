Logo Tgcom24
Cronaca
trovati i documenti e una scarpa

Martina Lattuca, terzo giorno di ricerche a Cagliari per la 49enne scomparsa

20 Nov 2025 - 10:55
© ansa

© ansa

E‘ il terzo giorno di rircerche della donna di 49 anni, Martina Lattuca, scomparsa a Cagliari. Le squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ispezionano il tratto di costa fra Calamosca e Cala Fighera, sia via mare sia via terra, dove mercoledì mattina è stato trovato in acqua, fra gli scogli, lo zainetto della donna, contenente i documenti di identità. Come scrive l'Unione Sarda, lì vicino, poi, è stata recuperata dai sommozzatori anche una scarpa nera. La 49enne si era allontanata, martedì mattina, per fare una passeggiata prima di andare a lavorare: l'allarme è scattato dopo che non si era presentata al lavoro.

