Marostica (Vicenza), donna di 79 anni aggredita e rapinata in casa

È stata trovata legata, con il volto tumefatto e in stato di shock una donna di 79 anni, vittima di una violenta aggressione nella sua abitazione di Marostica, in provincia di Vicenza. L'episodio si è verificato nella serata di sabato 21 settembre, attorno alle 20:30, ma l'allarme è scattato circa due ore dopo, quando un passante ha notato la porta d'ingresso spalancata e ha udito delle urla provenire dall'interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza medicalizzata partita da Bassano del Grappa. I soccorritori hanno trovato l'anziana in condizioni critiche: legata e con chiari segni di percosse al volto. Secondo quanto riferito dalla stessa vittima, sarebbe stata colpita con violenza a mani nude e spinta contro un muro.
Nonostante le gravi ferite e il trauma subito, la donna era cosciente al momento del ritrovamento. Tuttavia presentava uno stato di lieve ipotensione ed è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza per ricevere le cure necessarie. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili.
