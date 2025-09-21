Marostica (Vicenza), donna di 79 anni aggredita e rapinata in casa

È stata trovata legata, con il volto tumefatto e in stato di shock una donna di 79 anni, vittima di una violenta aggressione nella sua abitazione di Marostica, in provincia di Vicenza. L'episodio si è verificato nella serata di sabato 21 settembre, attorno alle 20:30, ma l'allarme è scattato circa due ore dopo, quando un passante ha notato la porta d'ingresso spalancata e ha udito delle urla provenire dall'interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza medicalizzata partita da Bassano del Grappa. I soccorritori hanno trovato l'anziana in condizioni critiche: legata e con chiari segni di percosse al volto. Secondo quanto riferito dalla stessa vittima, sarebbe stata colpita con violenza a mani nude e spinta contro un muro.