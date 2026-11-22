L'ex marò Massimiliano Latorre: "In Italia io ignorato e umiliato | Eravamo pedine di un gioco politico"
L'ex fuciliere di San Marco si racconta al quotidiano "Libero": i quaderni scritti in cella, il lucchetto nascosto nella mimetica, l'ictus, la paura di morire
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Tre mesi in carcere, altri due anni e più senza poter uscire dall'India. Un'eternità costellata di riflessioni, pensieri ed emozioni messi nero su bianco in alcuni quaderni da Massimiliano Latorre, il marò che insieme al commilitone Salvatore Girone è stato accusato nel 2012 di aver ucciso due pescatori mentre era in servizio sulla petroliera "Enrica Lexie". "Non li sfoglio mai, ma so che lì dentro c’è tutto. Sono 'le mie prigioni'", ha raccontato a Libero citando il celebre libro di Silvio Pellico. Tra quelle pagine spunta anche il lucchetto mezzo arrugginito che chiudeva la sua cella: "L’ho portato via nascondendolo in una delle tante tasche della mimetica". Momenti dolorosi, resi ancora più duri dall'ictus sofferto in India. Ma soprattutto dall'accoglienza ricevuta al ritorno in patria: "Ho sofferto più per come sono stato trattato qui in Italia, che per il carcere in India. Mi aspettavo rispetto, invece mi hanno umiliato".
Gli ultimi anni e il pensionamento in solitudine
Gli ultimi anni di lavoro, prima del pensionamento, Massimiliano Latorre ha spiegato di averli trascorsi "relegato in un altro ufficio senza alcuna mansione effettiva, guardavo il computer e basta. Ho cercato spiegazioni sui comportamenti nei miei confronti, per avere chiarimenti ad alto livello, nella scala gerarchica militare ma soprattutto in quella istituzionale, ma sono rimasto inascoltato". Un atteggiamento che, a quanto dice l'ex fuciliere del Reggimento "San Marco", è continuato anche al momento del suo ritiro: "Quando ho smesso di lavorare non mi hanno nemmeno salutato né fatto fare un brindisi con i colleghi. L’unico che mi ha ricevuto e ascoltato, con tanta umanità, è stato Guido Crosetto, ministro della Difesa. Ne ho preso atto, ma è stato un altro pugno nello stomaco".
Le false voci sulla causa allo Stato: "Volevano screditarmi"
All'amarezza per essere stato accantonato dai suoi stessi colleghi e amici si è aggiunto poi il dolore per voci "assurde e false che qualcuno si è divertito a mettere in giro". Tra queste anche la presunta causa per chiedere i danni allo Stato: "Ho fatto una richiesta di mediazione, per chiedere che lo Stato mi desse un riconoscimento, che però non ha avuto esito positivo", ha spiegato a Libero. L'avvocato gli ha proposto di fare causa, ma Latorre ha sostenuto di aver rifiutato: "Potevo fare una cosa del genere? Moralmente come mi sarei sentito? [Questa situazione] mi ha fatto male due volte, perché chi poteva prendere le mie difese a livello istituzionale non l’ha fatto. Qualcuno che mi voleva screditare, magari chi avevo estromesso dalla mia difesa dopo l’arbitrato, gente che non aveva avuto un comportamento corretto".
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I fatti di quel 15 febbraio 2012
A questo punto Massimiliano Latorre ha ripercorso in breve la sua carriera, da "bambino vivace" di Taranto all'ingresso in Marina solo 17enne fino al trasferimento nel Reggimento "San Marco". Le missioni in Albania, Kosovo e Afghanistan. E infine il presidio antipirateria sulle navi commerciali, come la petroliera "Enrica Lexie" a bordo del quale, il 15 febbraio 2012, è accaduto l'incidente che ha fatto scoppiare il caso internazionale. "Il comandante ci ha avvisati che c’era un barchino che puntava verso di noi, io ho iniziato il monitoraggio dal radar e poi ho avuto la conferma del comportamento tipico dell’abbordaggio", ha ricordato. Le regole d'ingaggio sono state rispettate una dopo l'altra, come certificato anche dalla magistratura italiana: le segnalazioni con il faro, i contatti via radio poi le raffiche di avvertimento. Il giorno dopo è arrivata la notizia della morte di due pescatori anche se, dalle foto, "ci siamo accorti tutti che quella non era la barca che aveva tentato l’abbordaggio".
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Latorre: "Ho avuto paura di morire"
Da quel momento, per Latorre e per il commilitone Girone, sono iniziati mesi infernali. Sono riusciti a evitare il cappuccio in testa degli accusati di omicidio e, una volta in carcere, hanno ottenuto di poter continuare a indossare la divisa militare: "Per me è anche il significato di non mollare mai. Come dire: “Io sono un italiano” con quel prezioso scudo tricolore sul braccio e il patch del reparto sull’altro braccio". Intanto si era iniziato a mormorare e discutere di pena di morte: "Ho avuto paura perché mi rendevo conto che si facevamo un passo avanti e quattro indietro". E la consapevolezza era sempre più tagliente: "Ormai eravamo diventati, a tutti gli effetti e nostro malgrado, pedine di un aspro “gioco” nazionale e internazionale e di interessi politici ed economici". Tanto che nell'ambasciata italiana in India, che li ha ospitati per un periodo dopo la scarcerazione, "non ci siamo mai sentiti a casa nostra, eravamo in casa ma non a casa. Percepivamo di non essere graditi".
L'assoluzione di cui nessuno è a conoscenza
La vita di Latorre è continuata nel suo percorso tortuoso. Nel bel mezzo della vicenda, nel 2014, è stato colpito da un ictus "causato dallo stress", ottenendo di tornare in Italia per curarsi. Poi dopo anni - precisamente dieci - nel 2022 è arrivata l'assoluzione per i due marò. Una svolta passata però, secondo Massimiliano Latorre, del tutto in sordina: "Qui in Italia nessuno si è fatto vivo: non i ministri della Difesa e degli Esteri, non i vertici del San Marco, al contrario di tanti colleghi diventati veri amici. Molta gente, ancora oggi, mi ferma per chiedermi: la vostra storia come è finita?". Per chiudere la pratica definitivamente anche in India è stato concordato un risarcimento pari a 1,1 milioni di euro per le famiglie dei due pescatori morti.
Il Latorre pensionato
Ora di quel Latorre cosa rimane? Quattro figli, due ex mogli e un terzo matrimonio con Paola, "che conoscevo da ragazzino ed è ritornata nella mia vita quando è scoppiato il nostro caso". Da Roma si è trasferito - "troppo cara per un pensionato" - e ora ha casa a Ferrara. Infine ci sono i nuovi hobby: "Collaboro con l’Associazione nazionale carabinieri, con gli Alpini e con la Società NEMO della Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) di Paolo Bratti: mi sono abilitato come pilota soccorritore per le moto d’acqua. Un’attività di volontariato che mi dà soddisfazione".