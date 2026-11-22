Da quel momento, per Latorre e per il commilitone Girone, sono iniziati mesi infernali. Sono riusciti a evitare il cappuccio in testa degli accusati di omicidio e, una volta in carcere, hanno ottenuto di poter continuare a indossare la divisa militare: "Per me è anche il significato di non mollare mai. Come dire: “Io sono un italiano” con quel prezioso scudo tricolore sul braccio e il patch del reparto sull’altro braccio". Intanto si era iniziato a mormorare e discutere di pena di morte: "Ho avuto paura perché mi rendevo conto che si facevamo un passo avanti e quattro indietro". E la consapevolezza era sempre più tagliente: "Ormai eravamo diventati, a tutti gli effetti e nostro malgrado, pedine di un aspro “gioco” nazionale e internazionale e di interessi politici ed economici". Tanto che nell'ambasciata italiana in India, che li ha ospitati per un periodo dopo la scarcerazione, "non ci siamo mai sentiti a casa nostra, eravamo in casa ma non a casa. Percepivamo di non essere graditi".