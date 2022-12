Caso Marko Rupnik, la diocesi di Roma prenderà provvedimenti

Sul caso del gesuita padre Marko Rupnik, accusato di abusi, la diocesi di Roma prenderà "una serie di provvedimenti", per quanto le compete.

In particolare interverrà sugli incarichi che Rupnik ha in Vicariato e sul Centro Aletti. Lo riferisce il cardinale vicario Angelo De Donatis il quale, pur ritenendo "primario e fondamentale accogliere con profondo rispetto il dolore e la sofferenza di tutte le persone coinvolte in questa vicenda", chiede che "si proceda secondo una strada certa: noi ministri di Cristo non possiamo essere meno garantisti e caritatevoli di uno Stato laico, trasformando de plano una denuncia in reato".