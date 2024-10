Mario Maccione: "Ero una Bestia di Satana, oggi do consigli di vita"

A "Zona Bianca" Mario Maccione, il "Ferocity" delle "Bestie di Satana", racconta di aver aperto uno sportello d'ascolto virtuale a donazione libera. "Questo è un progetto che è sempre stato un obiettivo per me: far diventare l'aiuto un lavoro. Sono sempre legato alle storie del passato ma sono trascorsi 26 anni e il mio è stato un percorso lungo, capisco che è difficile farlo capire alle persone comuni. È come quando in una comunità l'ex tossicodipendente aiuta l'ultimo arrivato, per dirla in maniera leggera" ha dichiarato.