Usava i social dai domiciliari, Mario Adinolfi va in carcere

L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Il nuovo provvedimento, disposto dal gip di Roma, è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza della Capitale. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una "reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'originaria ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di utilizzare, in qualsiasi forma, dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti con il proprio difensore". Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'utilizzo dei social network. Una condotta che ha portato a una nuova valutazione delle esigenze cautelari, anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.