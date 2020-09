Marina Berlusconi: "Solo commiserazione per le parole di De Benedetti su mio padre"

"Le parole di un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti familiari, non possono suscitare altro che un sentimento di commiserazione". Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori, in merito alle parole di Carlo De Benedetti su Silvio Berlusconi rilasciate al "Festival della Tv" di Dogliani, in provincia di Cuneo.