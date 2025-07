Marina Abramović arriva per la prima volta a Capri

Il legame tra Marina Abramović e Capri è nato grazie a Maria Elena Aprea, direttrice creativa di Chantecler, e si è rafforzato grazie all’amicizia condivisa con Andrea Lazzari, art director e stylist, e Shai Baitel, direttore del Modern Art Museum di Shanghai. È da questo intreccio di relazioni e visioni che ha preso forma l’idea della visita dell’artista e della collaborazione creativa che ne è scaturita. L’evento “Breathing Rocks” è stato un dialogo tra Abramović e Baitel, condotto dal giornalista e scrittore Cesare Cunaccia, storico dell’isola di Capri. Insieme hanno esplorato il significato simbolico ed energetico delle rocce di Capri—e in particolare dei Faraglioni—intese come presenze vive, capaci di incarnare memoria, connessione e trasformazione. Come ha dichiarato la stessa artista: “La pietra diventa energia, l’emozione prende forma—tre essenze che riecheggiano i fili invisibili che ci legano a Capri, agli altri, a noi stessi.” A seguire, una sessione di domande e risposte aperta al pubblico ha offerto a residenti e visitatori l’opportunità di interagire direttamente con l’artista in uno scambio autentico e partecipato. La visita di Abramović coincide con l’anticipazione della capsule collection “Chantecler X Marina Abramović”, creata in collaborazione con Andrea Lazzari e ispirata alla visione dell’artista e alle forze primordiali dell’isola. Il progetto rappresenta una sintesi tra arte, design e territorio—un luogo d’incontro tra energia, rituale e maestria artigiana, che dà forma a un gioiello capace di parlare oltre la materia.