Maria Rosa, la donna costretta a rubare per fame: “Ho la mia dignità, ma aspetto il reddito di cittadinanza”

Una storia di povertà e disperazione quella di Maria Rosa. La donna, 55enne siciliana di Nicolosi - paese in provincia di Catania - è stata colta sul fatto mentre rubava in un negozio: costretta a derubare qualcosa per fame.



Così racconta ai microfoni di “Mattino Cinque”: “So benissimo che rubare è sbagliato e me ne sono vergognata, ma non arrivo in fondo al mese. Sono disoccupata, mi chiudono tutti le porte in faccia. Non sapevo più cosa fare”. Anzi la signora ammette: “Se dovessi averne ancora bisogna lo rifarei, ma ora confido nel reddito di cittadinanza. Per me sarebbe una grossa mano”.



Ospite della trasmissione mattutina anche Antonio Maria Rinaldi, economista e professore, che si è commosso ascoltando la storia di Maria Rosa e non ci ha pensato due volte a proporle una soluzione temporanea: “La sua storia, signora, mi ha toccato molto e le chiedo di lasciarmi i suoi recapiti telefonici, perché tramite l’attività del blog Scenarieconomici -su cui Rinaldi scrive- ci impegneremo a farle fare la spesa come Dio comanda per un mese, ma a patto di farmi una promessa: andrà nel supermercato dove ha rubato, chiederà scusa e farà compere a testa alta”.