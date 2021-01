Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 nelle Marche

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato nelle Marche. Il sisma è stato rilevato a una profondità di 9 km, con epicentro a pochi chilometri dalla costa fermana. La scossa è stata avvertita nei comuni nel raggio di 20 km dall'epicentro, come Civitanova Marche, Porto Sant'Elpido, ma anche ad Ancona, Teramo, Fano, Montesilvano. "Abbiamo sentito un boato, poi una scossa forte", affermano testimoni sui social. Per ora non sono stati segnalati danni.