Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 nelle Marche

Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 6:25 nelle Marche. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, individuando l'epicentro a due chilometri da Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo del sisma, e a 23 chilometri di profondità. Poco prima, intorno alle 6:05, un'altra scossa, di magnitudo 2.7, era stata segnalata in provincia di Macerata.