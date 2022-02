Suicidio assistito, legale: "Deciderà Mario come e quando procedere"

Sarà il 43enne tetraplegico Mario "a decidere come e quando procedere" riguardo il suicidio medicalmente assistito.

La relazione del Comitato Tecnico Multidisciplinare dell'Azienda Sanitaria Unica regionale Marche "non prevede tempi". Lo riferisce l'avvocatessa Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Coscioni e componente del collegio legale che ha assistito il tetraplegico marchigiano nella sua battaglia per il suicidio assistito, in base alla sentenza della Corte Costituzionale "Cappato/Dj Fabo".