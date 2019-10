Sei intossicati su bus Ancona, forse spray urticante

Sei persone, tra cui il conducente, sono rimaste lievemente intossicate a bordo di un autobus ad Ancona. L'ipotesi è che qualcuno abbia spruzzato una sostanza urticante. Accertamenti in corso su un gruppetto di ragazzi molto giovani che sarebbero scesi precipitosamente dal pullman. Dei sei intossicati, uno ha rifiutato il trasporto in ospedale, gli altri cinque sono stati visitati dai medici di Torrette: le loro condizioni non sono gravi.