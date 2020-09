Rogo al porto di Ancona: riunione d'urgenza in Prefettura

Riunione in Prefettura ad Ancona, convocata d'urgenza dal prefetto Antonio D'Acunto, dopo il vasto incendio scoppiato nel capannone ex Tubimar nella zona portuale. Alla riunione, durante la quale verrà fatto un punto della situazione, partecipano i vertici locali delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la Protezione civile regionale e del Comune. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.