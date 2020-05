Un uomo di 59 anni è morto in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno). Era in sella alla sua bicicletta, quando è stato travolto da un auto il cui guidatore, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe fermato per prestare soccorso. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista. Indaga la polizia locale.