Pesaro, assedio No vax sotto casa del sindaco Ricci: 19 indagati

Ansa

Diciannove persone sono indagate per violenza privata e minaccia aggravata dalla Procura di Pesaro per aver "assediato", la sera del 28 luglio, la casa del sindaco Matteo Ricci, in prima linea nella campagna vaccinale e a favore del Green pass. Tra loro figura anche Umberto Carriera, titolare di vari ristoranti e leader "Ioapro", sanzionato più volte per aver tenuto aperti i suoi esercizi quando era proibito dalle norme anti-Covid.