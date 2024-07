Pesaro, l'appello di una mamma dopo un furto in casa: "Ridatemi le ceneri di mio figlio"

Hanno portato via tutto, anche l'urna con le ceneri del figlio Patrizio morto a ottobre, a 52 anni, a seguito di grave malattia degenerativa, che lo ha costretto a una vita in sedia a rotelle. E la madre, Ave Cardinali, non sa darsi pace. Così, lancia un appello ai ladri che hanno svaligiato il 29 luglio a mezzogiorno la sua casa di Pesaro. "Ridatemi le ceneri di mio figlio, cosa ve ne fate?", si chiede, affidando queste parole a Il Resto del Carlino. E continua: "Mi appello al buon cuore dei ladri: me le ridiano. Ho vissuto per mio figlio, le sue polveri sono ciò che di lui mi resta".