Pesaro, accoltella il nuovo compagno dell'ex moglie davanti ai figli

Davanti ai suoi tre figli, ha accoltellato più volte all'addome il nuovo compagno dell'ex moglie italiana nell'abitazione della famiglia. E' accaduto nel cortile di una casa in campagna, in frazione Borgo Santa Maria, a Pesaro. L'aggressore, un 26enne di origine egiziana, è stato arrestato. L'uomo ferito, un italiano di 28 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Pesaro.