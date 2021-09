Monti Sibillini, cade in un crepaccio: muore un 30enne

ansa

Un uomo di 30 anni è morto durante un'escursione sui Monti Sibillini, dopo essere caduto in un crepaccio. I vigili del fuoco e il soccorso alpino sono intervenuti nelle Gole dell'Infernaccio, in provincia di Fermo, per recuperare anche un'altra persona e trasportarla a valle. La vittima è precipitata per oltre cento metri dalla cresta di Pizzo Berro.