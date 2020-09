Maxi rogo al porto di Ancona, Comune: scuole e parchi chiusi

A causa del vasto incendio all'ex Tubimar al porto, il Comune di Ancona ha "chiuso in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università i parchi e gli impianti sportivi all'aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie, dell'Arpam e dei Vigili del fuoco". L'alta e densa colonna di fumo è visibile anche da diversi chilometri di distanza e si sente un odore acre in città.