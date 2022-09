Maltempo: entroterra Pesarese in ginocchio, danni per 800 milioni di euro

La terribile ondata di maltempo che colpito le Marche ha causato danni per almeno 800 milioni di euro nell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino.

La strada per il monastero di Fonte Avellana è di nuovo impraticabile, cinque ponti crollati, decine di strade intorno a Serra Sant'Abbondio portate vie dalle frane, manca l'acqua. Il gestore di un ristoro portato in ospedale per lo stato depressivo dopo aver visto spazzare via il suo chiosco. Non ci sono stati morti ma è drammatica la situazione in vari Comuni, in particolare Cantiano, Frontone e Serra Sant'Abbondio.