Incidente sul lavoro alla stazione di Jesi, morto un operaio

ansa

Incidente mortale sul lavoro nei pressi della stazione ferroviaria di Jesi (Ancona): un operaio è stato travolto e ucciso da un carrello in prossimità del binario 4. La vittima, un 55enne di Afragola (Napoli), lavorava per la ditta di Casoria "Centro meridionale costruzioni", che sta eseguendo nella zona lavori di restyling e di abbattimento di barriere architettoniche per conto di Rfi.