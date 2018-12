Fratello pentito ucciso, Salvini: "Aveva chiesto uscita protezione"

Marcello Bruzzese, il 51enne fratello di un collaboratore di giustizia ucciso a Pesaro la sera di Natale, "aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione". A specificarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il quale ha comunque spiegato che ora bisogna "vedere che cosa non ha funzionato". Salvini era presente nella città marchigiana per presiedere il comitato per l'ordine e la sicurezza.